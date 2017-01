主は与え、主は取られる　穂森幸一（６９）

聖霊なる神様は、私たちの心を読み取り、十分には言葉で表現できない祈りにも対応してくださいます。また、私たちが手にしている文明の利器といわれる道具でさえ用いて、私たちを助けようとしてくださっています。

私のことを覚えて祈ってくれている人が地球上のどこかにいることを、SNSやインターネットで伝えてくださることがあります。米国、インド、中東などで祈りの輪に加わっている人を知らされるときに、大きな慰めになります。

夜に寝る前のお祈りをしているとき、経営がうまくいかないということで気持ちが落ち込んでいました。その時に米国の知人から受け取ったSNSのメッセージに Surrender(引き渡す、明け渡す)という言葉が入っていて、とても心に響きました。私の頭に浮かんだのは「返納」という言葉でした。高齢者が免許証を返納するように、神様からお預かりしているものを返納することも考えなければならないと思います。

“I pray that whatever is going on in your life, you will completely surrender to God. We need His divine intervention in every aspect of our lives. When we try to do things on our own, we get in our own way and fall to see our Lord at work.

We rob ourselves of the blessing of God working in us.

Surrender your will, your heart, your thoughts, your family, your kids, your spouse, your friends, your relationships, your job, your health, your finance, your hopes, your dreams all to God! And once you surrender... trust Him with what you have surrendered to Him. We can do this!”

「あなたの人生で何事が起ころうとも、完全に神に明け渡すことができるように私は祈っています。私たちの生活の全ての面において、神の神聖なる介入を必要としています。私たちは自分のやり方で物事を始め、自分流に事を成そうとしますが、その中で主なる神に出会うのです。私たちに与えてくださっている神の祝福を奪っているのです。

あなたの意志、心、思い、家族、子ども、配偶者、友人、人間関係、仕事、健康、経済、希望、夢、全てを明け渡してください。いったん明け渡し(返納し)たら、神に明け渡したことについて、神を信じてください。私たちにはできるのです」

(米国の友人のメッセージ)