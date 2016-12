志を堅固に保ちなさい　穂森幸一（６６）

私の知り合いの経営アドバイザーが「事業が挫折してしまうか、存続できるかは全て経営者のマインドにかかっています。志を固く持って、心が折れなければ、いかなる状況でも存続できる方法はあります。しかし、気持ちが萎えてしまったら、存続の道はありません」と語っていました。

特に、クリスチャンの場合には、周りが特別の目で見ています。事業が上手くいかないとか挫折した場合、「あの人の信仰は本物ではなかったのか、あれだけ熱心に信仰していたのに、神様は動いてくださらなかったのか」という思いになってしまいます。どんな苦境でも諦めることなく、志を固く持つことが信仰の証しになります。

アメリカの知人がSNSで送ってくれたメッセージに慰められ、励まされました。

“When you face an impossibility, leave it in the hands of the Specialist!

Refuse to calculate. Refuse to doubt. Refuse to work it out by yourself.

Refuse to worry. Instead, say to the Lord, ’Lord, I’m coming around something I cannot handle. Because you are not only able but also willing, take this from my hands. It’s impossible for me, but is nothing for you! Persevering through the pressures of impossibilities for that kind of confidence! Keep trusting Him.

He loves you and he will never let you down.”

「あなたが不可能なことに直面したとき、専門家に委ねてください。計算しないでください。疑わないでください。1人でやろうとしないでください。心配しないでください。そのかわり、『主よ、私はどうにもならないことに直面しています。この問題を私の手から解放することが、あなたには可能であるだけでなく、そうしようと望んでいてくださいます。私には不可能なことですが、主なる神には大したことはないはずです』と主なる神に語ってください。不可能から生じる問題のプレッシャーを我慢しています。神を信じ続けてください。神はあなたを愛し、あなたが倒れることを望んでおられないからです」