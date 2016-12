主を待ち望む者は幸いです　穂森幸一（６７）

待降節は、キリストのご降誕を記念する週ですが、主の恵みを待ち望む人々にとって特別の機会ではないかと思います。クリスマスのお祝いの行事を楽しく過ごすだけではなく、主の恵みにあずかることを覚え、感謝する機会ではないかと思います。

米国の知人がSNSを通じて送ってくれた祈りのメッセージは、神の恵みを待つことの大切さを教えてくれました。

“No matter what you may be going through, know that you are not alone! God is right there with you. He knows your hopes, your fear, your circumstances...nothing can hinder His love or His care. You may be in the waiting mode...waiting for a job, waiting for a child, waiting for your finance improve, waiting for healing in relationship or healing in your body. It may be you are waiting to some good news, try to be patient. Try to place your complete trust in your Heavenly Father.

I pray that you feel God’s complete reassurance and peace and that your mind and your heart will be open to all of incredible things that God has awaiting you!”

「どういう状況であっても、あなたは1人ではないことを知ってください。神はあなたと共におられます。神はあなたの望み、恐れ、環境を知っておられ、神の愛とご配慮を妨げるものはありません。今、あなたは待っている状態かもしれません。仕事を待ち、子どもを待ち、収支の改善を待ち、人間関係が良くなることを待ち、体が癒やされることを待っているのかもしれません。何か良い知らせを待っていますが、忍耐してください。天におられる父なる神に完全な信頼を置いてください。とてつもないことを成し遂げようとしておられる神に対して、あなたが全き確信と平安を感じられるように、私は祈ります」