備えられた道　穂森幸一（８９）

今日では日本全国津々浦々、道路が整備され、悪路は珍しくなりました。しかし、私が小学生のころは、道路は砂利道でデコボコしていました。田舎道でバスに乗ると、ガタガタいうものですから、「田舎のバスはおんぼろバス・・・」という歌を子どもたちは歌っていました。

しかし、バスがガタピシいうのは、道路のせいだったということが今は分かります。ちゃんと整えられた主の道を歩んでいなければ、人生がガタガタになります。

バプテスマのヨハネは、「主の道を備えよ」と荒野で人々に呼び掛けました。日々の生き方の中で、主なる神を見上げ、自分の生き方を正していくことは大切です。

先日、中国の老子について研究している方のお話を聞く機会がありました。老子は紀元前500年ほどの方ですが、晩年にはローマ帝国に赴いたともいわれています。老子の教えと聖書とは直接的な関わりはありませんが、老子のタオ(道)理論でイエスの教えを見ていると大変興味深いものが見えます。

イエスは「わたしが道である」と教えられましたが、タオの理論で見れば、この道とは天国への通路という意味だけではなく、もっと深い意味があります。「天地万物の創造主であり、すべてを支配しておられる方」という意味があります。

主イエスは、私たちに生きる道標を示されただけでなく、共に生きてくださり、人生を支配してくださり、私たちの命そのものであるということが分かります。このイエスが私たちを愛し、特別の関心を払ってくださっているとしたら、日常の問題で行き詰まることはないと思います。

アメリカの信仰の友人がメッセージを送ってくれました。

“Whatever you may be going through, know that you are not alone. He will never leave you or forsake you! Whatever you may think of yourself, know that you are fearfully, wonderfully made.. by the Ultimate Creator – God! Whenever you may think that you have no purpose, God has prepared you with great purpose!Don’t believe the lies of the enemy. Don’t allow the enemy to have a footstool into your inner thoughts. You are loved! You are valued! You were so worthDying for – Christ proved that to you by dying for you on the cross! Now.. takeHis hand and walk with reassurance! Our lives don’t have periods.. but commas!Today is a brand new day. Live in victory! In Jesus Name.”

「あなたがどんな状況にあろうと、あなたは1人ぼっちではないことを知ってください。神はあなたを見放さず、1人にしません。あなたが自分自身をどのようにとらえておられようが、あなたは究極の創造主である神によって驚くほど素晴らしく造られていることを知ってください。あなたには目的がないと思えるようなときはいつも、神があなたのために偉大な目的を備えられていることを知ってください。敵の言ううそを信じないでください。あなたの敵が足の踏み台を使ってあなたの内なる思いの中に入るのを許してはなりません。あなたは愛されています。あなたは価値ある存在です。キリストはあなたのために十字架上で死ぬことによって証明しておられるように、あなたは価値ある存在です。さあ、神の手を握り、安心して歩いてください。私たちの人生はピリオドではなく、コンマなのです。今日はまっさらな新しい日です。勝利のうちに歩んでください。イエスの御名によって」