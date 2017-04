日ごとに新しくされます　穂森幸一（８５）

最近、坂道を歩くと息切れがします。細かい字が読みづらくなり、新聞を読み、辞書を利用するのがおっくうになります。ドクターに相談したら、「自然現象です」と答えられました。肉体の衰えは誰にでもやってきますし、避けることはできません。肉体の衰えに反比例するのが霊的な恵みです。日々霊的に新しくされ、一歩ずつ、主のみもとに近づいていると思えばとても喜ばしくなります。

あるドクターは「うつ病」の研究をしていました。「うつは治るか、治らないかとよく聞かれるが、元の状態に戻すことが治るのであれば、うつは治らない病気です。前の状態に戻ることはありませんが、前よりも良くなります。苦しんだ分だけ、他の人に優しくなります」と話していました。だから、最近、「うつは治る」という表現ではなく「脱うつ」という言葉が用いられているようです。

周りの風景も人間関係も同じように見えて、同じではないと思います。神様が働きかけてくださっていますので、変化しています。

アメリカの信仰の友人がメッセージを送ってくれました。

“Instead of living in the grip of fear, held captive by the chains of tension with worry completely to God, what do we find? We find God’s hand busily at work on our behalf. He comes to our aid, changing people relieving tension, altering difficult circumstances. If we practice giving our mental burdens to God, we will then be able to see how He will handle the things that are impossible for us do anything about. That means putting our complete trust in Him.”

「緊張と不安に支配されて、連続する恐れの中で生きるのではなく、心配事や思い煩いから解放され、神様に委ねてみれば、何が見いだせるのでしょうか。神の御手が私たちのためにせっせと働いているのが分かります。神様は私たちの力になってくださり、人々を変えて、緊張を軽減させ、難しい環境を変えてくださっています。もし私たちが自分の重荷を神様に委ねることを実践すれば、自分ではとてもできないと思えるようなこともできるようになることが示されます。それは、神様を全面的に信頼しなさいという意味なのです」