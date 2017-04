+熊本地震から１年　募金をして聴きたいチャリティーアルバム『キセキ』

2016年4月14日と16日に最大震度7を記録した大地震により、熊本、大分県は大きな被害を受けた。それから間もなく1年を迎えようとしている。

地震後すぐに熊本県内のキリスト教会は、中村陽志牧師(熊本ハーベストチャーチ)をはじめ、中出牧夫牧師(日本ナザレン教団熊本教会)、本堀秀一牧師(日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド希望ヶ丘キリスト教会)を世話人として被災教会の支援を始めた。どの教会の牧師も信徒も被災者という立場でありながら、心を1つにした。

4月18日には、熊本と思いを共にしたいという全国の牧師、クリスチャンが隣県の福岡にある油山シャロームチャペルに集い、超教派の災害支援団体「九州キリスト災害支援センター」(代表・横田法路牧師、以下九キ災)を設立した。

長期的にこの活動を支えるため、JEA(日本福音同盟)を中心とした超教派の教会による支援があり、また日本国際飢餓対策機構、ワールドビジョン、クラッシュジャパンなども協力している。各地から受け入れたボランティアは延べ6千人を超えた。

下の画像は、地震で半壊した住宅の片付け作業を行う九キ災のボランティアの姿だ。「少しでも役に立ちたくて」と語る学生は、散乱する室内、足の踏み場もなく散らばったガラスや荷物に驚きながらも、懸命に作業に取り掛かっていた。被災した住人は、「皆さんが来てくれなかったら、1人では何もできなかった。親切にしていただき、ありがとうございます」と声を掛ける。

さまざまな取り組みを続ける九キ災は、音楽を通じたチャリティー支援の一環として、同団体の要請により集結した日本のクリスチャンアーティストのグループ「LOVE九州オールスターズ」が中心となって歌う復興支援テーマソング「奇跡」を昨年秋にリリースした。

賛同したアーティストが復興へ祈りを込めて歌った全15曲が収録されたCD「キセキ」(非売品)は、被災地やチャリティーコンサート、各ライブ会場で一枚あたり1000円以上を目安として募金してくれた人へのプレゼントとして配られている。また、全国の教会、宣教団体、個人にも贈られた。「共に助け合おう」と呼びかける美しい歌声、心温まる歌は感動を広げている。

「このCDは非売品です。主に被災地にて配布し、またチャリティコンサートや各ライブ会場などで募金してくださった方にプレゼントいたします。

そしてこのCDを、熊本・大分を支援する様々な場所でお使いいただきたいと考えています。被災者の方への励まし、また被災地のために心を合わせ祈り続けると共に、被災地への支援となればと願っています」(九キ災公式サイトから)

詳しくはこちらまでお問い合わせを。kyusyuchristdrc@gmail.com

「キセキ」全15曲(非売品)

1 奇跡/LOVE九州オールスターズ

2 アメイジンググレイス(My chains are gone)/松岡葉子

3 君の手/横山大輔

4 イエスは今生きている/RAM's Voice

5 永遠に/竹下静

6 神様/サルーキ=

7 New Wings/New Wings

8 LOVE AIR/YASUTAKE ISAMU

9 その翼/向日かおり

10 シンボウ人/ナイトdeライト

11 雨ニモマケズ/大宮香織

12 あなたとともに/塩谷達也&塩谷美和

13 天国の心/Payment Band Japan feat.MARISA

14 いつくしみ深き(賛美歌312番)/神山みさ

15 Water of Life(命の水)/Aki Banks

〜チャリティアルバムのクレジット〜

Music Director : Il Kwon Park (Payment Band Japan)

Arragement : Choi You Jung (Payment Band Japan)

E.Guitar : 森”モーリー”剛(fromサルーキ=)

A.Guitar: 横山大輔

Bass:Il Kwon Park (Payment Band Japan)

Piano & String : Choi You Jung (Payment Band Japan)

Drums : Ki ho Nam (Payment Band Japan)

Recording Studio : Payment Band Studio

Recording, Mix, Mastered Engineer : Il Kwon Park

テーマソング「奇跡」参加アーティスト

千代延大介(fromサルーキ=)

Jeon Daehyeon

横山大輔

待良

MARISA

小田知歩美

神山みさ

わたひききょうこ(from Pencil Bunch)

竹下静

イムミジョン

みうらまいこ

矢嵜風花

Michiru

Megumi”Dragon”Fujinami

mie

橋本ハンナ