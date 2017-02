ちいさな絵本や日記とにゃんずたち（３３）『まっかなまっかな木』　高津恵子

信州からこんにちは。小さな絵本やノエルです。今回ご紹介する絵本は、三浦綾子さんが残した一編の童話です。絵を描いたのは岡本佳子さんです。

佳子さんは1971年札幌市生まれ。翌年ダウン症と診断されます。1歳半ごろから絵会話を学び、その才能を発揮し始めました。各賞に入賞し、出版活動をされています。

『まっかなまっかな木』(北海道新聞社、2002年発行)

「天国の特別な子ども」 エドナ・マシミラ

会議が開かれました、地球からはるか遠くで。

「また次の赤ちやん誕生の時間ですよ」

天においでになる神様に向って天使たちは言いました。

「この子は特別の赤ちやんで、たくさんの愛情が必要でしょう。

この子の成長は、とてもゆっくりに見えるかもしれません。

もしかして、一人前になれないかもしれません。

だから、この子は下界で出会う人々に

とくに気をつけてもらわなければならないのです。

もしかして、この子の思うことは

中々わかってもらえないかもしれません。

何をやってもうまくいかないかもしれません。

ですから私たちはこの子がどこに生れるか

注意深く選ばなければならないのです。

この子の生涯がしあわせなものとなるようにどうぞ神様

この子のためにすばらしい両親をさがしてあげて下さい。

神様のために特別な任務をひきうけてくれるような両親を。

その二人はすぐには気がつかないかもしれません。

彼ら二人が自分たちに求められている特別な役割を。

けれども天から授けられたこの子によって

ますます強い信仰と 豊かな愛をいだくようになることでしょう。

やがて二人は自分たちに与えられた特別の神の思召しを

さとるようになるでしょう。

神からおくられたこの子を育てることによって。

柔和でおだやかなこのとうとい授かりものこそ

天から授かった特別な子どもなのです」(大江裕子訳)

神戸金史著『障がいを持つ息子へ』(2016年)より

HEAVEN'S VERY SPECIAL CHILD

A meeting was held quite far from Earth!

It's time again for another birth.

Said the Angels to the LORD above,

This Special Child will need much love.

His progress may be very slow,

Accomplishments he may not show.

And he'll require extra care

From the folks he meets down there.

He may not run or laugh or play,

His thoughts may seem quite far away,

In many ways he won't adapt,

And he'll be known as handicapped.

So let's be careful where he's sent,

We want his life to be content.

Please LORD, find the parents who

Will do a special job for you.

They will not realize right away

The leading role they're asked to play,

But with this child sent from above

Comes stronger faith and richer love.

And soon they'll know the privilege given

In caring for their gift from Heaven.

Their precious charge, so meek and mild,

Is HEAVEN'S VERY SPECIAL CHILD.

by Edna Massiomilla

December 1981

The Optimist- newsletter for PROUD

Parent Regional Outreach for Understanding Down's Inc.