ＦＩＮＥ ＲＯＡＤ（５５）スイス２回目視察シリーズ②モンテ・タマロ山頂の天使の聖マリア教会 西村晴道

スイス2回目視察シリーズ ②

モンテ・タマロ山頂の天使の聖マリア教会

Saint-Maria of Angel’s Church at the top of Monte Tamaro

設計者 マリオ・ボッタ 竣工 1997年

訪問日 2003年9月8日

モンテ・タマロは海抜1962メートルの山。海抜469メートルの駐車場からロープウェイに乗って山頂駅(1530メートル)に着くと、そこは遊園地やレストランがある観光地であった。冬はスキー場で賑わう。

教会の建物は、山頂から谷の方向に長いブリッジで結ばれ、先端部にボッタ得意のデザインで、円筒を斜めにカットした形のチャペルがある。谷側に張り出したレンガ積みの長い躯体が雄大な姿を見せ、山の上に出現した教会に目を見張った。

万里の長城のような長いブリッジ上部を歩いて先端まで行くと、崖方向に突き出た十字架とカリヨンがある。見下ろせば遠くの山々に雲がかかり、ベリンツォーナの町が蛇行したティチノ川に沿って広がっている。

アーチの階段を下り、礼拝堂に入ると、内部は両サイドの小さい窓に沿ってベンチが並べられ、聖卓と向き合って2脚のイス、中央部は広い空間になっている。

礼拝堂

ジュネーブ日本倶楽部(JCG)の会報「BONJOUR!れまん」(岸井敏牧師が書いているコラムの2014. 12 / 2015. 1月号)に掲載されたもの。ハチローは岸井牧師の腹話術芸名。(※本記事はJCG広報編集委員会の了解のもと掲載しています)

<<前回へ

◇

西村晴道(にしむら・はるみち)

1948年、靜岡県生まれ。一級建築士。法政大学工学部建築学科卒。住友建設株式会社入社・退職し、アメリカ合衆国ソービック建築設計事務所短期留学を経て、1984年、西村建築設計事務所開設。現在に至る。ルーテル学院大学第10回リード賞(キリスト教芸術分野)受賞。日本福音ルーテル静岡教会会員。著書に『FINE ROAD―世界のモダンな教会堂をたずねて 』(イーグレープ )。

■ 一級建築士事務所 西村建築設計事務所ホームページ ■ 【西村晴道著書】(Amazon) ■ 【西村晴道著書】(イーグレープ)