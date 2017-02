あなたは幸せになるために生まれた　菅野直基

あなたは今、自分の生活、仕事、人間関係、家庭環境などについて、幸せであると感じていますか。もし不幸を感じているとしても大丈夫。「幸せになりたい!」と思っているなら、必ず幸せになれます。

今の状況や人間関係は、ほとんどの場合、偶然ではありません。自尊心やセルフイメージに応じて選択し、引き寄せています。健全な自尊心やセルフイメージを持っている人は、他人からの敬意や協力、友情を期待し、おおむねそういうものを得られるものですが、自尊心が乏しくセルフイメージの低い人は、居心地の悪い不快な状況にしばしば巻き込まれ、けなし合う人間関係に巻き込まれることも少なくありません。

聖書は、「人はその心に思う通りの者となる(For as he thinketh in his heart, so is he.)」と語ります。健全な自尊心とは、神の目に映る自分と同じように、自分を信じ、尊敬し、愛することです。

セルフイメージとは「自分に対してどう思うか?」。神があなたを好きであるように、自分を好きになることです。幸せな人生を生きるために、神の目に映る「健全な自尊心」と「高いセルフイメージ」を持つことに意識を集中しましょう。

「私は幸せになっていい!」「幸せになるに値する!」「幸せになれる!」と心から確信できるようになったら、自然に幸せを選び取り、幸せを引き寄せるようになります。

運命とは、変えられないものではありません。運命は、イエス・キリストが語られた通り「あなたが信じた通りになる」ものです。神は、あなたの幸せを願っておられます。あなたは幸せになるためにこの世に生まれてきたのです。それが、神の計画です。

「私は幸せになるに値しない」という考えを捨て去って、幸せな毎日を一緒に歩んでまいりましょう。あなたは幸せになるために、この世に誕生した人なのですから。

菅野直基(かんの・なおき)

1971年東京都生まれ。新宿福興教会牧師。子ども公園伝道、路傍伝道、ホームレス救済伝道、買売春レスキュー・ミッション等、地域に根ざした宣教活動や、海外や国内での巡回伝道、各種聖会での讃美リードや奏楽、日本の津々浦々での冠婚葬祭の司式等、幅広く奉仕している。日本民族総福音化運動協議会理事。

